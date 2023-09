Nartiste / Compagnie Quotidienne Le Cube cirque Boulazac Isle Manoire, 13 décembre 2023, Boulazac Isle Manoire.

Boulazac Isle Manoire,Dordogne

Dans ce solo pour sangles aériennes, Jérôme Galan revisite le mythe de Narcisse, cette figure mythologique qui, à plonger dans son reflet, y laissera sa vie.

Il y explore sa position d’artiste acteur-circassien-musicien entre force, acrobatie, équilibre et douceur. Une mise en abyme tel un phare éclairant les rêves, les doutes, les envies et les peurs qui animent son corps, robuste et fragile à la fois. Une métaphore introspective de l’individu qui tente d’échapper ou au contraire de se confronter à sa propre condition, avec pour éternel credo celui de trouver un sens à sa vie.

« J’ose tenter de voir dans le miroir, l’artiste comme acteur de son mode de vie ou de sa pratique extraordinaire, et une vision universelle de l’Homme, touchant l’individualité de chacun d’entre nous. » Jérôme Galan.

2023-12-13 fin : 2023-12-13 19:30:00. EUR.

Le Cube cirque Plaine de Lamoura

Boulazac Isle Manoire 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



In this solo for aerial straps, Jérôme Galan revisits the myth of Narcissus, the mythological figure who lost his life plunging into his own reflection.

He explores his position as an actor-circus artist-musician, combining strength, acrobatics, balance and gentleness. A mise en abyme like a beacon illuminating the dreams, doubts, desires and fears that animate his body, at once robust and fragile. An introspective metaphor for the individual trying to escape or, on the contrary, to confront his own condition, with the eternal credo of finding meaning in life.

« I dare to try and see in the mirror, the artist as an actor in his lifestyle or extraordinary practice, and a universal vision of Man, touching the individuality of each and every one of us. » Jérôme Galan

En este solo para cintas aéreas, Jérôme Galan revisa el mito de Narciso, el personaje mitológico que perdió la vida sumergiéndose en su reflejo.

Explora su posición de actor-artista de circo-músico, combinando fuerza, acrobacia, equilibrio y delicadeza. Una mise en abyme como un faro que ilumina los sueños, las dudas, los deseos y los miedos que animan su cuerpo, robusto y frágil a la vez. Una metáfora introspectiva del individuo que intenta escapar o, por el contrario, enfrentarse a su propia condición, con el eterno credo de encontrar el sentido de la vida.

« Me atrevo a intentar ver en el espejo al artista como actor de su estilo de vida o de su extraordinaria práctica, y una visión universal del Hombre, que toca la individualidad de cada uno de nosotros Jérôme Galan

In diesem Solo für Luftgurte interpretiert Jérôme Galan den Mythos von Narziss neu, dieser mythologischen Figur, die in ihr Spiegelbild eintaucht und dabei ihr Leben verliert.

Er erkundet seine Position als Schauspieler, Zirkusartist und Musiker zwischen Kraft, Akrobatik, Gleichgewicht und Sanftheit. Eine Selbstinszenierung wie ein Leuchtturm, der die Träume, Zweifel, Wünsche und Ängste beleuchtet, die seinen robusten und zugleich zerbrechlichen Körper antreiben. Eine introspektive Metapher des Individuums, das versucht, seiner eigenen Kondition zu entkommen oder sich ihr zu stellen, mit dem ewigen Credo, einen Sinn im Leben zu finden.

« Ich wage den Versuch, im Spiegel den Künstler als Akteur seines Lebensstils oder seiner außergewöhnlichen Praxis zu sehen, und eine universelle Vision des Menschen, die die Individualität eines jeden von uns berührt. » Jérôme Galan

