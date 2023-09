Chouf le ciel / Colokolo – Cirque urbain marocain Le Cube cirque Boulazac Isle Manoire, 6 décembre 2023, Boulazac Isle Manoire.

Boulazac Isle Manoire,Dordogne

Direction le Maroc avec un collectif issu de l’Ecole Nationale de Cirque SHEMS’Y.

Entre tradition et modernité, huit acrobates entreprennent une performance circassienne à couper le souffle : haute voltige, bascule, mât chinois, jonglage, danses urbaines, chants populaires, musiques électro-hiphop… On rit, on s’amuse surtout, on frissonne aussi !

Les prouesses s’enchaînent dans une valse aérienne énergique entraînante. Un spectacle acrobatique vertical qui rive les yeux vers le ciel. Laissons-nous porter dans une joyeuse fête explosive dont on ne peut ressortir que plus vivant. Une bonne dose de fun à découvrir en famille..

2023-12-06 fin : 2023-12-06 21:00:00. EUR.

Le Cube cirque Plaine de Lamoura

Boulazac Isle Manoire 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Head for Morocco with a collective from the Ecole Nationale de Cirque SHEMS?Y.

Between tradition and modernity, eight acrobats undertake a breathtaking circus performance: high-flying acrobatics, teeter-totters, Chinese masts, juggling, urban dances, folk songs, electro-hiphop music? We laugh, we have fun and we shiver too!

One feat follows another in an energetic aerial waltz. A vertical acrobatic show that rivets your eyes to the sky. Let yourself be carried along in a joyous, explosive party from which you’ll come out all the more alive. A great dose of fun for the whole family.

Ponga rumbo a Marruecos con un colectivo de la Escuela Nacional de Circo SHEMS?Y.

A medio camino entre la tradición y la modernidad, ocho acróbatas se embarcan en un espectáculo de circo sobrecogedor: acrobacias de altos vuelos, balancines, mástiles chinos, malabares, danzas urbanas, canciones folclóricas, música electro-hiphop? ¡El público ríe, ríe y tiembla!

Una hazaña tras otra en un enérgico vals aéreo. Un espectáculo acrobático vertical que clava los ojos en el cielo. Déjese llevar por una fiesta alegre y explosiva que le hará salir de ella aún más vivo. Una gran dosis de diversión para toda la familia.

Mit einem Kollektiv, das aus der Ecole Nationale de Cirque SHEMS?Y hervorgegangen ist, geht es nach Marokko.

Zwischen Tradition und Moderne bieten acht Akrobaten eine atemberaubende Zirkusperformance: Hochseilartistik, Wippe, chinesischer Mast, Jonglieren, urbane Tänze, Volkslieder, Elektro-Hiphop-Musik? Man lacht, amüsiert sich und erschauert!

Die Kunststücke reihen sich in einem energiegeladenen und mitreißenden Luftwalzer aneinander. Eine vertikale Akrobatikshow, die die Augen an den Himmel fesselt. Lassen wir uns in eine fröhliche, explosive Party tragen, aus der man nur lebendiger hervorgehen kann. Eine große Portion Spaß für die ganze Familie.

Mise à jour le 2023-09-28 par OT de Périgueux