Ne ferme pas les yeux (dans le noir c’est pire) / Compagnie Moi Non Plus & Cie Thalia Ici et Maintenant Le Cube cirque Boulazac Isle Manoire, 28 novembre 2023, Boulazac Isle Manoire.

Boulazac Isle Manoire,Dordogne

Un lieu refuge. Un espace hors du temps. Un groupe de personnes que la peur rassemble. Celle du monde, des autres, d’eux-mêmes, de l’avenir, du passé, de l’inconnu…

Ils sont muets mais leurs pensées résonnent, rythmés par leurs états d’âme et le désir de les surmonter. Ils sont un peu de nous, dans ce qu’il peut y avoir de pire ou de meilleur. Entre théâtre d’objets, masques, jeu du corps et de la parole, cette création pousse la porte de l’intime en exaltant l’universalité de nos émotions.

Comment vivre avec nos blessures enfouies, silencieuses, criantes et cabossées ? Se faisant le miroir des enjeux actuels, ce spectacle poétique et minimaliste renvoie à l’essentiel de notre condition et touche en plein cœur notre humanité..

2023-11-28 fin : 2023-11-28 19:30:00. EUR.

Le Cube cirque Plaine de Lamoura

Boulazac Isle Manoire 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



A place of refuge. A space out of time. A group of people brought together by fear. Fear of the world, of others, of themselves, of the future, of the past, of the unknown?

They are mute, but their thoughts resonate, punctuated by their moods and the desire to overcome them. They are a little of us, at our worst and our best. A mix of object theater, masks, body play and spoken word, this creation pushes open the door to intimacy, exalting the universality of our emotions.

How can we live with our buried, silent, screaming and dented wounds? Mirroring current issues, this poetic, minimalist show returns to the essence of our condition and touches our humanity to the core.

Un lugar de refugio. Un lugar fuera del tiempo. Un grupo de personas reunidas por el miedo. ¿Miedo al mundo, a los demás, a sí mismos, al futuro, al pasado, a lo desconocido?

Están en silencio, pero sus pensamientos resuenan, puntuados por sus estados de ánimo y el deseo de superarlos. Son un poco nosotros, en lo peor y en lo mejor. Con su mezcla de teatro de objetos, máscaras, juegos corporales y palabra hablada, esta producción abre la puerta a la intimidad al tiempo que exalta la universalidad de nuestras emociones.

¿Cómo podemos vivir con nuestras heridas enterradas, silenciosas, gritonas y abolladas? Reflejo de los temas de actualidad, este espectáculo poético y minimalista va directo al corazón de nuestra condición y toca nuestra humanidad.

Ein Ort der Zuflucht. Ein Raum außerhalb der Zeit. Eine Gruppe von Menschen, die Angst haben. Die Angst vor der Welt, den anderen, sich selbst, der Zukunft, der Vergangenheit, dem Unbekannten?

Sie sind stumm, aber ihre Gedanken klingen, geprägt von ihren Gemütszuständen und dem Wunsch, sie zu überwinden. Sie sind ein bisschen von uns, in allem, was schlimmer oder besser sein kann. Zwischen Objekttheater, Masken, Körper- und Sprachspiel stößt diese Kreation die Tür zum Intimen auf, indem sie die Universalität unserer Emotionen hervorhebt.

Wie können wir mit unseren verborgenen, stillen, schreienden und verbeulten Wunden leben? Dieses poetische und minimalistische Stück spiegelt die aktuellen Herausforderungen wider, verweist auf das Wesentliche unseres Daseins und trifft unsere Menschlichkeit mitten ins Herz.

Mise à jour le 2023-09-28 par OT de Périgueux