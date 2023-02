Le CUBE célèbre la Saint-Valentin La Ferté-Saint-Aubin Catégories d’Évènement: La Ferté-Saint-Aubin

Loiret Le CUBE, pour la Saint-Valentin, vous offre 1 place balnéo pour 1 place balnéo achetée. Détendez-vous aux Portes de Sologne à deux pour le prix d’un ! Une occasion en or de buller en amoureux! Le Complexe Aquatique Le Cube de La Ferté-Saint-Aubin, vous propose une pause détente dans son espace balnéo, à deux pour le prix d’un.

Détendez-vous aux Portes de Sologne! +33 2 38 25 15 05 https://www.lecube-lafertesaintaubin.fr/ CUNE

