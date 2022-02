Le CSG : un centre spatial français, européen, guyanais Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Le CSG : un centre spatial français, européen, guyanais Médiathèque José Cabanis, 27 avril 2021, Toulouse. Le CSG : un centre spatial français, européen, guyanais

Médiathèque José Cabanis, le mardi 27 avril 2021 à 18:00

Mardi 27 avril à 18h Visio-conférence de l’Académie de l’Air et de l’Espace A cet effet, nous vous prions de trouver ci-dessous l’annonce de la prochaine conférence organisée par l’Académie de l’Air et de l’Espace en partenariat avec la Bibliothèque de Toulouse et la Cité de l’espace qui aura lieu en vidéo-conférence, le Mardi 27 avril à 18h00, sur le thème “Le CSG : un centre spatial français, européen, guyanais”, présentée par Bernard Chemoul, inspecteur général, CNES. L’accès à cette conférence nécessite une inscription préalable via ce lien : https://academieairespace.com/evenement/le-csg-un-centre-spatial-francais-europeen-guyanais-2/ Attention les informations relatives à la connexion vous seront transmises le mardi 27 avril matin au plus tard. Mardi 27 avril à 18h Visio-conférence de l’Académie de l’Air et de l’Espace A cet effet, nous vous prions de trouver ci-dessous l’annonce de la prochaine conférence organisée par l’Académie de l’Air e Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-04-27T18:00:00 2021-04-27T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Médiathèque José Cabanis Adresse Médiathèque José Cabanis, Toulouse Ville Toulouse lieuville Médiathèque José Cabanis Toulouse Departement Haute-Garonne

Médiathèque José Cabanis Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Le CSG : un centre spatial français, européen, guyanais Médiathèque José Cabanis 2021-04-27 was last modified: by Le CSG : un centre spatial français, européen, guyanais Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis 27 avril 2021 Médiathèque José Cabanis Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne