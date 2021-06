Villenave-d'Ornon Centre socioculturel les Etoiles Gironde, Villenave d'Ornon Le CSC mobile revient ! Centre socioculturel les Etoiles Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

Centre socioculturel les Etoiles, le mercredi 18 août à 15:00

Fort de ses succès précédents, le centre socioculturel Saint-Exupéry renouvelle ses visites dans votre quartier. —————————————————————————————————————- ### Au programme, des ateliers ludiques pour toutes les générations, dans une ambiance musicale.

Entrée libre – Pour tous

Centre socioculturel les Etoiles 7 rue Colette besson, 33140 Villenave d'Ornon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-18T15:00:00 2021-08-18T19:00:00

