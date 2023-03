ANN O’ARO TRIO à Strasbourg (67) Festival Jazzdor Le CSC Fossé des Treize, 14 mars 2023, Strasbourg.

ANN O’ARO TRIO à Strasbourg (67) Festival Jazzdor Mardi 14 mars, 20h30 Le CSC Fossé des Treize

Chanteuse, percussionniste, poétesse mais aussi danseuse, Ann O’Aro a fait du mouvement qui relie les rythmes des corps à ceux de la langue créole dans laquelle elle s’exprime, l’axe majeur de sa poétique. D’une écriture à fleur de peau, elle cisèle des textes autobiographiques, crus, violents, engagés, qu’elle interprète d’une voix forte et passionnée, sondant ces zones hyper-contemporaines où l’intime et le politique se conjuguent. A la tête de son trio, réunissant autour de sa voix et de ses tambours, le tromboniste Teddy Doris et le percussionniste Bino Hoarau, Ann O’Aro revisite les rythmes traditionnels du maloya réunionnais et du sega mauricien aux sonorités et pulsations du jazz, du zouk ou de la musique des Balkans, propulsant dans notre modernité la parole forte d’une femme debout.

Ann O’aro voix, percussions

Teddy Doris trombone, voix

Bino Hoarau percussions, voix

–

Un concert annoncé sur l’Agenda de Madagascar-musiques.net

–

Le CSC Fossé des Treize 6 rue Finkmatt 67000 Strasbourg Strasbourg 67073 Krutenau Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://jazzdor.com/fr/agenda/ann-o-aro-trio »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-14T20:30:00+01:00 – 2023-03-14T23:30:00+01:00

2023-03-14T20:30:00+01:00 – 2023-03-14T23:30:00+01:00