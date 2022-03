Le Cruzi’Trail Cruzille Cruzille Catégories d’évènement: Cruzille

Saône-et-Loire

Le Cruzi’Trail Cruzille, 22 mai 2022, Cruzille. Le Cruzi’Trail Cruzille

2022-05-22 – 2022-05-22

Cruzille Saône-et-Loire Cruzille EUR 10 24 Trail et randonnée pédestres Trail 3 parcours:

7 km 180D+

15 km 480D+

24km 840 D+ Randonnee 2 parcours

