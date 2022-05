Le CRR fait sa nuit au Musée Musée de Picardie, 14 mai 2022, Amiens.

Le CRR fait sa nuit au Musée

Musée de Picardie, le samedi 14 mai à 20:00

Le Conservatoire à Rayonnement Régional s’adresse à tous et dispense un enseignement allant de l’initiation et la découverte jusqu’à une pratique plus aboutie. Pour cela, il met en œuvre une triple dynamique associant étroitement formation, diffusion et création. Il s’appuie sur un dispositif de pratiques collectives important et place l’élève dès que possible en situation scénique. Multipliant les expériences, les productions, les contacts et les échanges avec d’autres équipements culturels et conservatoires, le CRR d’Amiens se positionne également comme acteur et médiateur de la vie culturelle. Pour la Nuit des Musées, c’est une programmation à plusieurs mains qui a été élaborée par les professeurs de musique, de théatre et de danse. Les intermèdes des élèves ponctueront le parcours et surpendront les visiteurs nocturnes.

Les élèves en classe de musique, danse et théâtre viendront vous surprendre au détour d’une salle ou d’une galerie du musée

Musée de Picardie 2 Rue Puvis de Chavannes 80000 Amiens Amiens Somme



