Le Crotoy de M.Poidevin Galerie le Saint-Michel Le Crotoy, vendredi 16 février 2024.

Le Crotoy de M.Poidevin Galerie le Saint-Michel Le Crotoy 16 février – 16 mars

Exposition photos et cartes postales anciennes, et apéro-poétique autour de la vie et l’oeuvre de Fernand Poidevin, témoin de son temps et du Crotoy du début du XXe siècle 16 février – 16 mars 1

4 jours d’exposition consacrés à Fernand Poidevin, pionnier de la photographie et témoin de son époque tout particulièrement de la vie crotelloise du XXe siècle, peintre, poète et écrivain… L’occasion de (re)découvrir un artiste et humaniste qui a laissé un précieux travail témoignant notamment de la vie de son époque, notamment du quotidien de ses contemporains au cœur de la baie de Somme dont il était un infatigable ambassadeur et une plume inspirée. Entrée libre.

L’exposition propose une mise en lumière de ses travaux, ainsi qu’un temps fort samedi 17 février, 18h, avec un apéro-poétique, à la galerie le Saint-Michel. 2 euros, gratuit pour les moins de 16 ans.

Le tout galerie le Saint-Michel, 29 rue de la Porte du Pont (Rue principale).

