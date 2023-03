ATELIER CRÉATION D’INSTRUMENTS DE MUSIQUE Le Croisic Catégories d’Évènement: Le croisic

Loire-Atlantique . Création d’instruments de musique : bâtons de pluie, maracas, etc. Avec Annie Monneraie, professeure de l’école de musique la Maris Stella. Sur inscription (dès 3 ans). mediatheque@lecroisic.fr +33 2 28 56 79 32 https://mediatheque.lecroisic.fr/ Le Croisic

