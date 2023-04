FESTIVAL TEMPO LE CROISIC Le Croisic – Loire-Atlantique, 18 mai 2023 20:30, Le Croisic.

Tempo Festival Le Croisic est un festival de musique classique; Dédié à l’origine au piano, il s’ouvre maintenant à d’autres instruments et à d’autres formes de musique (jazz ou musiques du monde). 18 – 21 mai 1

http://www.tempo-festival-le-croisic.fr

Un nouveau directeur artistique, Tanguy de Williencourt, prend les rênes de la 14e édition du Tempo Festival Le Croisic organisé depuis 1988 par l’association Arts et Balises en partenariat avec la Mairie du Croisic. Ce festival a lieu chaque année, à l’Ancienne Criée du Croisic, pendant le long week-end de l’Ascension, du 18 au 21 mai en 2023. Il propose 3 concerts le soir à 20h30, puis à 11h, le samedi, une conversation musicale entre Jean-Baptiste Urbain de France Musique et cette année, la pianiste Claire Désert autour de l’oeuvre de Schumann et le dimanche, un concert brunch pour clore le festival.

Le piano reste l’âme du festival. C’est pourquoi le concert d’ouverture est confié à un pianiste d’exception, Roger Muraro. Le vendredi, le festival fera une incursion dans l’univers de l’accordéon avec Félicien Brut et son complice Edouard Macarez à la contrebasse. Le samedi, c’est une nouvelle et jeune génération de musicien incarnée par le violoncelliste Bruno Philippe et le pianiste Tanguy de Williancourt. Et le concert brunch du dimanche terminera en beauté cette édition avec Tanguy de Williancourt, Claire Désert et les cordes du Quatuor Arod. Des moments conviviaux viendront ponctuer ces moments musicaux avec notamment le verre de l’amitié offert à l’entracte le jeudi et le samedi soir et le brunch partégé avec les artistes.

Ce festival est aussi une aventure humaine grâce à tous les bénévoles qui permettent à ce festival d’exister depuis tant d’années.

On vous attend nombreux pour partager l’écoute de la musique et de grands moments d’émotion.

Le Croisic – Loire-Atlantique Place Boston Le Croisic 44490 Loire-Atlantique