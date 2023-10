Aux Pays des mares Le Croisic Le Croisic, 24 octobre 2023, Le Croisic.

Aux Pays des mares Mardi 24 octobre, 10h00 Le Croisic Gratuit, sur inscription

Lors de ce rendez-vous des familles , venez jouer dans la nature et vivre des moments inoubliables. A l’aide d’une épuisette et d’une loupe, laissez-vous surprendre par la vie des mares : gerris, notonectes, grenouilles, tritons. Une véritable balade de découverte et d’émerveillement pour petits et grands !

Le mardi 24 ocotobre de 10h à 12h Le Croisic

Sortie pédestre – Public familial – 2h

Prévoir des bonnes chaussures

Financeurs : AELB, Cap Atlantique

Le Croisic 44490 Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.cpie-loireoceane.com/events »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-24T10:00:00+02:00 – 2023-10-24T12:00:00+02:00

Mares Amphibiens

CPIE Loire Océane