Un parcours de balade à vélo traversant les trois communes est proposé au grand public : un itinéraire touristique passant le long de sites emblématiques vous permettra de vous balader à vélo, en suivant le marquage installé pour l’occasion, entre Le Pouliguen, Batz-sur-Mer et Le Croisic.

L’association «Vélo Presqu’île» est associée à l’événement et un stand est installé dans chaque commune afin d’encourager et de sensibiliser la population à la pratique du vélo.

Pour retrouver les départs des balades vélo, rendez-vous à l’un des trois stands situés:

– au port du Croisic, à l’occasion de la Fête de la langoustine

– sur le quai Jules Sandeau, près du Petit Bassin du Pouliguen

– au Moulin de la Falaise à Batz-sur-Mer, à l’occasion des Journées Européennes des Moulins et du Patrimoine meulier

Retrouvez également les intervenants de l’agglomération Cap Atlantique au Croisic, qui vous apporteront conseils et informations sur les projets et aménagements cyclables, tout en mettant à disposition les cartes « Cap sur le vélo » réalisées pour que les cyclistes repèrent facilement les aménagements cyclables et les itinéraires conseillés ainsi que les points d’intérêts. Cette carte est également disponible à l’Office de tourisme des trois communes.

