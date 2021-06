Joué-lès-Tours Joué-lès-Tours Indre-et-Loire, Joué-lès-Tours Le Critérium Jocondien Joué-lès-Tours Joué-lès-Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Joué-lès-Tours

Le Critérium Jocondien Joué-lès-Tours, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Joué-lès-Tours. Le Critérium Jocondien 2021-07-14 19:30:00 19:30:00 – 2021-06-25 21:30:00 21:30:00

Joué-lès-Tours Indre-et-Loire L’union cycliste jocondien organise le « Critérium Jocondien», vendredi 25 juin (zone d’activités du Cugnot) de 19h30 à 21h30. L’union cycliste jocondien organise le « Critérium Jocondien», vendredi 25 juin (zone d’activités du Cugnot) de 19h30 à 21h30. antony.coutable@gmail.com +33 6 37 64 11 85 L’union cycliste jocondien organise le « Critérium Jocondien», vendredi 25 juin (zone d’activités du Cugnot) de 19h30 à 21h30. L’union cycliste jocondien organise le « Critérium Jocondien», vendredi 25 juin (zone d’activités du Cugnot) de 19h30 à 21h30. mairie de Joué lès Tours

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Joué-lès-Tours Étiquettes évènement : Autres Lieu Joué-lès-Tours Adresse Ville Joué-lès-Tours lieuville 47.3436#0.63583