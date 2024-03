Le critarium Opération Lumière Salle des fêtes de la brède La Brède, samedi 16 mars 2024.

Dystopie clownesque pour tout public, écrite et interprétée par Déborah Ferreri et Sophie Héraud Musique originale Hervé Coussillan (Durée env. 45 minutes)

Il était une fois, au coin d’la rue d’la joie, un petit critarium, tenu par Mme Géranium. Ce jour-là, elle reçoit du ministère, une drôle de carte d’anniversaire, lui annonçant l’arrivée d’une remplaçante, Mme Délirium plus jeune et plus fringante ! Mais cela ne va pas se passer dans la bonne humeur de rigueur, imposée par le ministère du bonheur… Une dégringolade joyeuse et profonde qui va amener le doute, première étape vers la déroute, virevoltant dans une même ronde ! Mme Délirium se résignera-t -elle à être l’happy employée du critarium 417a ?

Spectacle proposé dans le cadre de Opération Lumière .

Début : 2024-03-16 21:00:00

fin : 2024-03-16

Salle des fêtes de la brède Avenue Charles de Gaulle

La Brède 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine opum@sfr.fr

