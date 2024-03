Le cristal Baschet Médiathèque Pierre-Amalric Albi, samedi 29 juin 2024.

Le cristal Baschet Concert Samedi 29 juin, 16h00 Médiathèque Pierre-Amalric Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-29T16:00:00+02:00 – 2024-06-29T17:00:00+02:00

Fin : 2024-06-29T16:00:00+02:00 – 2024-06-29T17:00:00+02:00

Concert avec Cathy Tardieu, cristaliste et soprano, enseignante au conservatoire de Musique et de Danse du Tarn

Le cristal Baschet, cet instrument rare, invention des frères Baschet en 1952, est composé de tubes de verres, de fibres plastiques et de métal, offrant des sonorités uniques et enchanteuses. Cathy Tardieu, professeur de chant choral au Conservatoire de musique et de danse du Tarn, partagera son expertise de cristaliste à travers une sélection de pièces musicales captivantes. Elle présentera également le fonctionnement de cet instrument exceptionnel aux personnes intéressées.

Ne manquez pas cette expérience musicale hors du commun !

Tout public.

Médiathèque Pierre-Amalric 30 avenue de Gaulle, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie 05 63 76 06 10 https://mediatheques.grand-albigeois.fr/ Lundi : 13h-18h

Mardi : 13h-18h

Mercredi : 10h-18h

Jeudi : 13h-18h

Vendredi : 10h-18h

Samedi : 10h-18h Entrée libre et gratuite