Le crime du Patate Express
Rue de l'Eglise Salle Kastell Mor
Plounéour-Brignogan-plages

2022-12-28 17:00:00 – 2022-12-28 18:00:00

Salle Kastell Mor Rue de l'Eglise

Plounéour-Brignogan-plages

Finistère Plounéour-Brignogan-plages Un meurtre a été perpétré dans le train patates, qui relie Landerneau à Brignogan. Parmi les voyageurs, une vieille fille, une comtesse, et un drôle d’oiseau. Judicieux hasard, un inspecteur renommé est lui aussi du voyage. Avec l’aide d’une journaliste du terroir, très au fait des affaires locales, il va confondre le coupable. Ou les coupables, qui sait ?

La splendeur des paysages Finistériens n’a rien à envier aux vastes plaines orientales, et les amateurs d’affaires policières apprécieront sans aucun doute la tension et la rigueur de l’intrigue. compagniesumak@gmail.com Salle Kastell Mor Rue de l’Eglise Plounéour-Brignogan-plages

