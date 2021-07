Le Crime du Patate Express Plounéour-Brignogan-plages, 24 août 2021-24 août 2021, Plounéour-Brignogan-plages.

Le Crime du Patate Express 2021-08-24 – 2021-08-24

Plounéour-Brignogan-plages Finistère

Un meurtre a été perpétré dans le train patates, qui relie Landerneau à Brignogan. Parmi les voyageurs, une vieille fille, une comtesse, et un drôle d’oiseau. Judicieux hasard, un inspecteur est lui aussi du voyage. Avec l’aide d’une journaliste du territoire, très au fait des affaires locales, il va confondre le coupable. Ou les coupables, qui sait ? La splendeur des paysages de Brignogan n’a rien à envier aux vastes plaines orientales et les amateurs d’affaires policières apprécieront sans aucun doute la tension et la rigueur de l’intrigue. Avec la présence d’une réplique grandeur nature du Train Patates.

compagniesumak@gmail.com

