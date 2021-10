Le cri quotidien – Cie les Anges au plafond La Graineterie, 8 janvier 2022, Houilles.

Le cri quotidien – Cie les Anges au plafond

La Graineterie, le samedi 8 janvier 2022 à 17:00

_Mise en page, mise en pli : Brice Berthoud_ _Jeu et construction du livre : Camille Trouvé_ _Musique : Sandrine Lefebvre_ LE SPECTACLE ———— C’est l’histoire d’une femme perdue dans la lecture de son journal un jour où l’actualité sort de ses gonds et se donne en spectacle. On y voit des hommes en papier s’échapper des mots, des villes et des déserts se déplier et grignoter les pages, on y entend le son d’un violoncelle couvrir les grandes phrases… Avec rien que du papier, imprimé, plié, déchiré, découpé, le journal en pop-up déploie un petit décor à chaque page tournée. ### + Le P’tit goûter 16h, réservé aux spectateurs munis de billets. Dégustation, jeux, coloriage et lecture avant le spectacle. (sous réserve des mesures sanitaires en vigueur)

Réservation nécessaire. Tarif plein : 7€ / Tarif jeune : 5€

Théâtre de papier dès 8 ans

La Graineterie 27 rue Gabriel-Péri, 78800 Houilles Houilles Yvelines



