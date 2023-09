Le cri d’Yvona Théâtre Elizabeth Czerczuk Paris 12, 14 octobre 2023, Paris 12.

Du samedi 14 octobre 2023 au jeudi 26 octobre 2023 :

jeudi, samedi

de 20h00 à 21h15

.Public adolescents adultes. payant

Réservation :

· par téléphone au 01 84 83 08 80 – 06 12 16 48 39

· par courriel à

contact@theatreelizabethczerczuk.fr

Plus d’informations sur : www.theatreelizabethczerczuk.fr

Spectacle librement inspirée de l’œuvre de W. Gombrowicz avec une vingtaine de comédiens-danseurs et un quatuor musical.

Librement inspirée de l’œuvre de Gombrowicz, le personnage mythique d’Yvona ne cesse

d’intriguer.

« Elle incarne une vie authentique, des sensations

profondes, ce qui dénote une révolution en germe contre une civilisation à bout

de souffle. »

Elizabeth Czerczuk

Par la puissance seule du mouvement, de la

danse et de la musique originale, ce spectacle, quasiment sans parole, nous

fait plonger dans un monde captivant et onirique. Entre le rêve et la veille,

entre l’effroi et l’émerveillement, cette pièce nous raconte une fable

métaphysique sur l’affrontement entre l’innocence et la perversion du monde.

Spectacle chorégraphié avec une vingtaine de

comédiens-danseurs et un quatuor musical sur scène

Retrouvez Le cri d’Yvona

–

Samedi 14

octobre à 20 heures pour la grande première

–

Jeudi 19 octobre

à 20 heures

–

Samedi 21

octobre à 20 heures

–

Jeudi 26

octobre à 20 heures

– Jeudi 9 novembre à 20 heures

– Samedi 11 novembre à 20 heures

– Dimanche 26 novembre à 17 heures

– Jeudi 30 novembre à 20 heures

Vidéos de présentation :

–

Yvona, première étape de création : https://www.youtube.com/watch?v=86NjOU-G4SI

–

Yvona, deuxième étape de création : https://www.youtube.com/watch?v=Dz08cm0VNMA

Théâtre Elizabeth Czerczuk 20 Rue Marsoulan 75012 Paris 12

Michal Batory Le Cri d’Yvona