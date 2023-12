Lozen Le Cri du port Marseille, 13 décembre 2023 14:00, Marseille.

Le projet Lozen est pensé sous la forme d’une évasion musicale et vidéographique en territoire amérindien sur un site naturel imaginaire. Au cours de cette balade contée et nocturne, les artistes racontent une histoire qui évoque la combattante Apache Chrica-hua, Lozen, à qui on attribue, en plus de sa témérité, des dons de chamane.

L’Histoire :

À seulement 13 ans, la jeune amérendienne Lozen a déjà une certaine réputation : on la connait très courageuse, possédant de mystérieux pouvoirs et n’ayant pas sa langue dans la poche.

Depuis quelques temps, les Chawobelden se sont installés sur les terres de son peuple, les Chiricahua, et maintiennent captifs plusieurs d’entre eux pour les forcer à cultiver des champs d’agave.

Le principal objectif des Chawobelden est de veiller à ce que leurs dents soient les plus blanches possibles, et l’agave est le principal agent blanchissant de la pâte à dents. Ce cactus é tant aussi l’ingrédient principal de la téquila, les Chawobelden se retrouvent autant intoxiqués que leurs dents blanchies !

Dès lors, Lozen n’a qu’une idée en tête : faire sortir les siens. Mais comment les retrou-ver ? Comment les libérer ? Où aller ensuite ? Lozen connaît quelques secrets et elle n’est pas seule : en pleine forêt, elle sait sur qui compter.

Ce récit est conté par Lozen et au travers de quatre autres points de vue : celui du hibou, du coyote, de la fourmi, du serpent d’eau. Quatre points de vue qui tentent de tracer les contours d’une jeune ado à l’incroyable destin et aux multiples ressources.

Il s’agit ici, dans un espace partagé avec le public, de se figurer la vie dans la nature : Lozen, mais aussi un coyote, un hibou, une fourmi et un serpent d’eau. Sur terre ou dans les airs, dans la nuit habitée, merveilleuse mais parfois surprenante. Une ambiance faite de sons et d’images projetées en l’air, comme une canopée.

Les musiciens :

EPHIA GBUREK : récit, danses

JÉRÔME LOPEZ : percussions, vidéo en direct

DAMIEN GRANGE : voix, harmonicas, sonorisation

SERGE SANA : cumbus, sampler, traitements

Tarifs : tarif normal 8€ et tarif réduit 5€ pour les moins de 12 ans.

(séance scolaire le jeudi 14 décembre 9h45)

Mentions particulières : Lauréat du dispositif Salles Mômes de la SACEM. Avec le soutien de La Bobine à Grenoble, Le Cri du Port à Marseille, Jazzèbre à Perpignan et la Ville de Chaponost. En collaboration avec le MEG (Musée d’Ethnographie de Genève), AIMP – Archives internationales de musique populaire, et la complicité de la LPO.

