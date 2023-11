Dave Gisler trio feat. Tony Malaby Le Cri du port Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille Dave Gisler trio feat. Tony Malaby Le Cri du port Marseille, 23 novembre 2023, Marseille. Dave Gisler trio feat. Tony Malaby Jeudi 23 novembre, 20h00 Le Cri du port 12 / 15€ Les musiciens :

Dave Gisler : guitare

Raffaele Bossard : contrebasse

Lionel Friedli : batterie

Tony Malaby : saxophone

Que ce soit en trio, en quartet avec Jaimie Branch ou en quintette avec David Murray, le son du guitariste suisse Dave Gisler est fait pour des expériences live intenses. Avec son trio il invite le axophoniste américain Tony Malaby qui apporte sa touche bien ancrée dans le jazz post bob.

Tony Malaby s’est impliqué dans de nombreux groupes, y pportant une griffe post-bebop. Parmi eux le Charlie Haden Liberation Orchestra, ou aux côtés de Paul Motian, de Mark élias, de Daniel Humair ou de Michel Portal. Parmi les albums nregistrés en leader, il affectionne ceux du trio constitué avec William Parker (contrebasse) et Nasheet Waits (batterie).

