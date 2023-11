Travel Collective Le Cri du port Marseille, 16 novembre 2023, Marseille.

Travel Collective Jeudi 16 novembre, 20h00 Le Cri du port 12 / 15€

Les musiciens :

Marco Vezzoso – trompette

Alessandro Collina – piano, Fender Rhodes

Léo Chazallet – basse

Andrea Marchesini – batterie

Concert pour la parution de l’album New Way le tout nouvel opus du Travel Collective. Écrites par les musiciens italiens Marco Vezzoso et Alessandro Collina, les compositions de l’album furent inspirées par les atmosphères des villes où les musiciens ont eu l’occasion de se produire en duo.

Vendredi 3 novembre 2023 sort « NEW WAY » (Art in Live Editions / Inouïe Distribution), le nouvel album de MARCO VEZZOSO et ALESSANDRO COLLINA, un duo trompette/piano franco-italien très actif, qui pour cette enregistrement forment un collectif d’artistes provenant du monde entier. Le disque, qui sera disponible à la fois en format physique et numérique, rassemble 9 titres originaux écrits par Vezzoso et par Collina. L’album a comme objectif celui de reproduire les atmosphères des différentes villes dans lesquelles le Duo s’est produit au cours de ces dernières années et de donner une nouvelle clef de lecture (New Way), sans barrière de styles, à la musique instrumentale.

Vezzoso et Collina, forts du succès obtenu avec leur précédent album d’originaux écrit à quatre mains, ont décidé de continuer avec cette formule en créant un collectif d’artistes nommé TRAVEL (titre aussi de leur premier album). Travel, a été enregistré avec la participation de Trilok Gurtu et de Dominique Di Piazza (présent aussi dans cet opus) et il a rencontré un grand succès auprès du public et de la critique, surtout aux Etats-Unis où il est rentré dans le Jazz Week Charts (le classement des radios jazz aux USA) à la position 81. MARCO VEZZOSO trompettiste d’origine italienne basé à Nice depuis plus de dix ans où il est professeur de trompette jazz au Conservatoire. Musicien et compositeur actif au son généreux, il est toujours à la recherche de nouveauté expressive.

_____________________________________________________________

Retrouvez l'agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

2023-11-16T20:00:00+01:00 – 2023-11-16T22:00:00+01:00

