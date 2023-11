Clélya Abraham 4tet Le Cri du port Marseille, 9 novembre 2023, Marseille.

Clélya Abraham 4tet Jeudi 9 novembre, 20h00 Le Cri du port 12 / 15€

Les musiciens :

Clélya Abraham – piano, chant, composition

Antonin Fresson – guitare

Samuel F’Hima – contrebasse

Laurent-Emmanuel ‘Tilo’ Bertholo – batterie

« Son jeu de piano aérien et vigoureux est une merveille, et ses compositions sont tout

simplement d’une rare élégance et d’un contenu formidablement solide. » – Franck Amsallem

D’origine guadeloupéenne, c’est en région parisienne que Clélya grandit dans une famille de musiciens et suit dès son plus âge un solide enseignement musical. Après l’étude du violon c’est le piano qui aura sa préférence. Diplômée aussi du Centre des Musiques Didier Lockwood, elle côtoie la scène du jazz français et fait ses premières expériences en tant que sidewoman. En 2018, c’est avec sa fratrie de musiciens qu’elle crée le groupe familial Abraham Réunion, un album du même nom parait en 2020, pour lequel elle signe la majorité des compositions.

Le Cri du port 8 rue du Pasteur Heuzé, 13003 Marseille

