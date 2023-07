Découverte des arts de la parole Le Cri du Port Marseille, 16 septembre 2023, Marseille.

Découverte des arts de la parole Samedi 16 septembre, 10h00 Le Cri du Port

Le Parvis des Arts, un théâtre singulier. Venez découvrir une mise en paroles de son histoire. Quand l’Histoire mène aux belles histoires…

Le Cri du Port 8 rue du pasteur Heuzé 13003 Marseille Marseille 13003 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0491505141 https://criduport.fr/ [{« type »: « email », « value »: « communication.theatreup@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 91 84 99 67 »}] Créée en 1981, l’association a présenté des centaines de concerts. Plus de 25 ans de voyages dans l’ensemble des théâtres, salles de concerts, opéra, parcs, musées, cinémas, universités, métros, bars, navires, îles de Marseille… 25 ans d’expériences enrichissantes avant de s’installer en 2005 dans l’ancienne salle du Temple du quartier St Lazare. Des célèbres retrouvailles de Stan Getz et Chet Baker à l’Opéra de Marseille à de nombreuses premières consacrées à la découverte de jeunes groupes régionaux, son action culturelle a permis aux Marseillais de découvrir un grand nombre d’artistes reconnus aujourd’hui pour leur talent.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

@parvisdesarts