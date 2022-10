Charley Rose trio Le Cri du port, 8 décembre 2022, Marseille.

Charley Rose trio Jeudi 8 décembre, 20h00 Le Cri du port

De 8 à 13€

Le Cri du port 8 rue du Pasteur Heuzé, 13003 Marseille Marseille 3e Arrondissement Marseille 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Lauréat de Jazz Migration #7, le Charley Rose Trio est une formation rafraîchissante au service d’un projet ambitieux, un appel à la dé-mesure du temps, qui peut mener d’une ballade rhapsodique au rythme déroutant, à un blues un peu fêlé qui tisse harmonies dissonantes et thèmes acrobatiques.

Charley Rose c’est un timbre magnifique au saxophone alto, et une inspiration puisée dans les formes d’art expressionniste. Avec le pianiste Enzo Carniel et le batteur Ariel Tessier – musiciens très actifs et tandem déjà connu au sein du groupe House of Echo – ils forment un trio de jazz contemporain sans contrebasse dont l’inventivité s’avère captivante. Influencée par les compositeurs du XXème siècle, l’écriture de Charley sert un programme virtuose et facétieux, érudit et acrobatique, poétique et rafraîchissant. Tantôt ces trois-là imaginent qu’au cours d’une valse, Thelonious Monk rencontrerait Sergueï Prokofiev, tantôt ils nous font planer avec leur revisite d’une chanson de David Lynch.

Concert Proposé Dans Le Cadre De Jazz Migration, Dispositif D’accompagnement De Musicien·ne·s Émergent·e·s De Jazz Et Musiques Improvisées Porté Par AJC, Avec Le Soutien Du Ministère De La Culture, La Fondation BNP Paribas, La SACEM, L’ADAMI, La SPEDIDAM, Le CNM, La SPPF, Et L’Institut Français.

Ouverture à partir de 19H15

Tarif : 13€/ 10€/ 8€

(hors frais de location)

Réservation conseillée



