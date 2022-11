ROB CLEARFIELD Le Cri du port Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

ROB CLEARFIELD
Dimanche 27 novembre, 17h00
Le Cri du port

De 8 à 13€

♫JAZZ♫
Le Cri du port
8 rue du Pasteur Heuzé, 13003 Marseille

Piano solo

Originaire d’Oak Park dans l’Illinois, le pianiste, guitariste, compositeur et improvisateur Rob Clearfield a tout jeune participé à différentes groupes musicaux amateurs, chorales de gospel, ensembles de guitares sud-américains,… avant de déménager à Chicago pour étudier au Chicago College of Performing Arts de l’Université Roosevelt. Dès lors, et pendant une quinzaine d’années, il intègre activement la scène musicale locale.

Au cours de sa carrière, Rob a eu le privilège de se produire avec des artistes tels que John Wetton, Patricia Barber, Howard Levy, Makaya McCraven, Marquis Hill, Eighth Blackbird, Fareed Haque, Isaiah Sharkey, Adam Larson, Greg Ward… Il a par ailleurs fondé le groupe de rock progressif District 97, et le groupe de rock indépendant Hood Smoke. Il est aussi le pianiste régulier du bassiste Matt Ulery, du trompettiste Itamar Borochov et de la chanteuse Grazyna Auguscik.

