BALTAZAR MONTANARO TRIO Le Cri du port, 24 novembre 2022, Marseille.

Après 14-18 et caetera (2018), Grand Petit Animal (Montanaro, Chennebault) signe avec Exils une nouvelle création revendicative, qui redessine les marges oubliées entre les musiques improvisées et les musiques traditionnelles.

Ce Grand Petit Animal en formation trio élabore un propos sensible sur les migrations, question chère à Baltazar Montanaro dont les origines hongroises sont une inspiration notoire pour son jeu atypique, avec notamment l’apport riche et inventif de la flûtiste et chanteuse Elsa Lambey (Supachill, Radio Kaizman, Forget Me Note). Grâce à ses collectes sur ses terres d’origine, des chants traditionnels bourguignons rencontrent des poèmes contemporains, dont ceux de Baltazar, et font émerger une musique tantôt instrumentale, tantôt vocale, où l’écriture et l’improvisation se tournent autour sans jamais s’épuiser. Les rythmes vibrants et habités d’Adrien Chennebault, qui sonnent prêts à s’enraciner dans un terroir imaginaire, trouvent ainsi un lieu d’expression magique au sein d’un Morvan paré d’Europe Centrale. Chercheur insatiable, Baltazar Montanaro met au service du son un panel hybride de techniques classiques et folkloriques pour trouver les failles entre des mondes réconciliés. A partir de segments rudimentaires, le trio développe via la répétition et l’improvisation une musique modale unique et avant-gardiste.

Le trio est en résidence du 21 au 25 novembre au Cri du Port, ce concert sera l’occasion pour les artistes de dévoiler un volet de leur ouvrage musical en cours de création.

En collaboration avec MIMO (Compagnie Baltazar Montanaro)

Montanaro)

BALTAZAR MONTANARO : violon baryton, direction artistique

ELSA LAMBEY : flûte traversière, voix

ADRIEN CHENNEBAULT : batterie, percussions

