ANTONIO FARAO TRIO Le Cri du port, 13 novembre 2022, Marseille.

ANTONIO FARAO TRIO Dimanche 13 novembre, 17h30 Le Cri du port

De 8 à 12€

♫♫♫

Le Cri du port 8 rue du Pasteur Heuzé, 13003 Marseille Marseille 3e Arrondissement Marseille 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Adoubé par le maître en personne, Antonio Farao collabore en tant que leader et sideman avec les plus grands (Chris Potter, Jack Dejohnette, Benny Golson, Joe Lovano, Marcus Miller, Biréli Lagrène…) et a rapidement acquis une notoriété internationale. Son jeu marie avec raffinement puissance et vélocité. Il défend un post-bop très libre qui privilégie la musicalité et les couleurs, entre ballades raffinées et groove félin.

Pour l’accompagner, le redoutable bassiste Yuri Goloubev, (Kenny Werner, Ralph Towner, Enrico Pieranunzi, Paolo Fresu) et le batteur Vladimir Kostadinovic, (Benny Golson, Dusko Gojkovic, Didier Lockwood), forment une rythmique explosive, à la mesure du tempérament du pianiste italien. Ce trio d’exception distille un swing sauvage à travers standards et compositions.

Parmi ses explorations esthétiques, Antonio Farao a réussi des expérimentations hip-hop ambitieuses (Snoop Dogg, Krayzie Bone) sur un album aux fortes inspirations électro Eklektik (2017), qui porte plutôt bien son nom.

ANTONIO FARAO : piano

YURI GOLOUBEV : contrebasse

VLADIMIR KOSTADINOVIC : batterie

Ouverture à partir de : 16H45

Tarifs : 15€/12€/8€

(hors frais de location)



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-13T17:30:00+01:00

2022-11-13T19:30:00+01:00

©Roberto Cifarelli