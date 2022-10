SHIJIN Le Cri du port Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

♫♫♫ Le Cri du port 8 rue du Pasteur Heuzé, 13003 Marseille Marseille 3e Arrondissement Marseille 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://shijin.bandcamp.com/album/shijin »}] Shijin est une symbolique orientale représentant les gardiens des quatre points Cardinaux. À chacun correspond un animal, une saison, une couleur, un élément, une vertu. Ce quartet est le point de rencontre et l’alliance de quatre entités musicales fortes, chacune apportant son expérience, son style et son origine culturelle. Le nouveau répertoire de Shijin prend le contrepied de l’album précédent « Theory Of Everything ». Suite à ce disque très produit, le groupe a eu une furieuse envie de jouer… SHIJIN propose des pièces interactives, qui sont d’abord développées en duos, puis complétées par les deux autres musiciens et enfin assemblées dans un format complet rarement utilisé en jazz production… C’est un concert qui montrera notre bonheur de jouer à nouveau ensemble.

LAURENT DAVID : basse

STÉPHANE GUILLAUME : saxophone

IVO NEAME : piano, Fender Rhodes

STÉPHANE GALLAND : batterie https://shijin.bandcamp.com/album/shijin

Ouverture à partir de : 19H15 Tarifs : 15€/12€/8€

(hors frais de location)

