De 8 à 15€

Le Cri du port, Marseille

Las Lloronas créent une délicieuse symbiose polyphonique de musique traditionnelle espagnole, de sons klezmer, de fado, de blues et de slam, que l’on ne peut que qualifier de « Las Lloronas ». Un voyage entre rires et larmes.

Avec leur mélange atypique de mélodies acoustiques et de slam, ces trois femmes séduisent sans effort amis et ennemis. Leur premier véritable album « Soaked » en est la preuve. Elles nous plongent dans des textes intimes, imprégnés de belles harmonies et de mélodies mélancoliques. Au cours de leurs représentations, les Lloronas exposent leur âme dans des moments de forte vulnérabilité, oscillant entre lamentation, rêverie et cri de guerre.

Sura Solomon (BE/USA), Amber in ‘t Veld (ES/NL) et Marieke Werner (DE) se sont rencontrées il y a des années et partagent une passion pour la sociologie, l’activisme et l’art. Cette passion est maintenant traduite et transformée en musique. Leur travail reflète leurs expériences et leurs origines, en fusionnant différentes traditions musicales avec le slam, créant une poésie féministe intime et multilingue. Les harmonies de ces trois voix angéliques semblent se réaliser presque sans effort, mais ne vous y trompez pas. Leur message est fort. Elles abordent des sujets tels que le féminisme, les privilèges ou l’engagement social avec impatience mais aussi avec espoir.

Avec leur premier album « S O A K E D » (paru fin 2020) , elles nous livrent sans pudeur un album combinant la chair, les graines, la peau, les paroles et les mélodies venant tout droit de notre fort intérieur, de nos recoins étranges, féroces et doux. Cet album est le fruit de plus d’un an de création, gorgé de peurs, de peines, et de joie. Il est à leur image, il prend position, il occupe l’espace, et se veut autant puissant et audacieux que honnête et vulnérable.

« Nous sommes inspirées, depuis le tout début, par un élément fascinant qui relie de nombreuses musiques folkloriques de différentes cultures: C’est cette faculté à exprimer des émotions pures et profondes, et qui résulte en une musique brute, crue, qui vient des tripes. C’est cette force qui permet aux musicien.nes et spectateur.rice.s de vivre une expérience commune, et d’être imbibé.e.s (soaked) dans une sensation qui va au-delà des mots pour parler droit au corps. Cette expérience, on la vit dans des petits cafés, sur les places de villages ou dans la chaleur d’un salon. Les gens chantent et dansent les uns pour les autres, la musique y est à la fois catharsis et célébration, et se partage et se consomme non pas comme un objet commercial, mais bien comme une expérience humaine qui remonte à l’origine du monde.

La création de cet album fut un processus collectif qui nous a demandé de la résilience, nous a offert autant de surprises que d’émerveillements. »

AMBER IN ‘T VELD : chant, guitar e (ES/NL)

SURA SOLOMON : chant, accordéon, ukulele (BE/USA)

MARIEKE WERNER : clarinette, chant (DE

