Nantes Théâtre la Ruche - Le Petit Théâtre de Viarme Loire-Atlantique, Nantes Le Cri du Peuple : La vie ouvrière Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Le Cri du Peuple : La vie ouvrière Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme, 7 octobre 2021, Nantes. 2021-10-07

Horaire : 20:30 22:00

Gratuit : non 14 € / 9 € / 6 € (hors frais de location éventuels)BILLETTERIES : theatrelaruche, billetreduc.com, 02 51 80 89 13 (La Ruche) Concert. “Le Cri du Peuple” fut l’éphémère quotidien de la Commune de Paris. C’est aujourd’hui un trio formé par Olivier Magré au chant, Mathieu Denaud à la contrebasse et Didier Dayot à la guitare. Ces trois musiciens aguerris revisitent ici un répertoire de chansons militantes du début du XIXe siècle à nos jours. Durée : 1h30 Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme adresse1} Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix 02 51 80 89 13 https://theatrelaruche.wixsite.com/accueil resa@laruchenantes.fr 02 51 80 89 13 https://theatrelaruche.wixsite.com/accueil

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Théâtre la Ruche - Le Petit Théâtre de Viarme Adresse 8 Rue Félibien Ville Nantes lieuville Théâtre la Ruche - Le Petit Théâtre de Viarme Nantes