Le cri du Paon, elle était une fois Maxine… TNT – Terrain Neutre Théâtre, 5 novembre 2021, Nantes.

2021-11-05 Représentations les 5 et 6 novembre 2021 à 21h

Horaire : 21:00 22:10

12 € / 9 € réduit / 7€ moins de 12 ans(hors frais de location éventuels)Billetterie :- 02 40 12 12 28- lekiosquenantais.fr

Théâtre. Maxine est une jeune femme drôle, vive et qui n’a pas sa langue dans sa poche, alors pourquoi, ce jour là, une fois de plus, elle n’a pas su dire non ? C’est ce qu’elle va chercher à comprendre, alors qu’elle se prépare pour aller à une soirée. Tout en cherchant la tenue idéale et en cuisinant, elle traverse à nouveau des moments clefs de sa vie, et se confronte aux choix qu’elle a faits pour devenir celle qu’elle est. Un spectacle dans lequel la comédienne Cerise Meulenyzer déploie tous ses talents pour incarner une belle galerie de personnages et faire vivre tout ce qui lui tombe sous la main. Vivifiant ! De et mise en scène par Yto LegoutAvec Cerise MeulenyzerCompagnie les arbres nus Durée : 1h10

TNT – Terrain Neutre Théâtre adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville

