LE CRI DU CHOEUR Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

LE CRI DU CHOEUR Toulouse, 23 juin 2022, Toulouse. LE CRI DU CHOEUR LE BIJOU 123 Avenue de Muret Toulouse

2022-06-23 – 2022-06-24 LE BIJOU 123 Avenue de Muret

Toulouse Haute-Garonne 13 EUR La petite trentaine de choristes qui se presse sur scène nous transporte de l’Amérique du Sud à l’Asie en passant par les grandes plaines africaines ou l’Europe de l’Est.

Un voyage haut en couleurs ! Le Cri du Chœur marque au Bijou le passage à l’été.

Cette ultime soirée est un bonheur. Bruno Coffineau, chef de chœur, nous concocte chaque année un programme qui invite au voyage. La petite trentaine de choristes qui se presse sur scène nous transporte de l’Amérique du Sud à l’Asie en passant par les grandes plaines africaines ou l’Europe de l’Est.

Un voyage haut en couleurs ! LE BIJOU 123 Avenue de Muret Toulouse

dernière mise à jour : 2022-03-30 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Toulouse Adresse LE BIJOU 123 Avenue de Muret Ville Toulouse lieuville LE BIJOU 123 Avenue de Muret Toulouse Departement Haute-Garonne

Toulouse Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

LE CRI DU CHOEUR Toulouse 2022-06-23 was last modified: by LE CRI DU CHOEUR Toulouse Toulouse 23 juin 2022 Haute-Garonne toulouse

Toulouse Haute-Garonne