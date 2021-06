Bezons Théâtre Paul Éluard (TPE) de Bezons Bezons, Val-d'Oise Le Cri du Caire – Abdullah Miniawy & Erik Truffaz Théâtre Paul Éluard (TPE) de Bezons Bezons Catégories d’évènement: Bezons

Théâtre Paul Éluard (TPE) de Bezons, le vendredi 9 juillet à 20:30

Entre Abdullah Miniawy et Erik Truffaz, il y a le point commun d’une musique qui résonne au lointain. Depuis plusieurs décennies, les échos de la trompette du jazzman sont un appel à nos souvenirs nostalgiques. Chacune de ses compositions est empreinte d‘un besoin d’amour, d’être à la fois si loin et si proche, de toucher la grâce. Murmuré ou clamé, le chant d’Abdullah Miniawy est quant à lui une prise de parole, une incantation faite au monde.

8€ la place

dans le cadre de l’opération mon été ma région Théâtre Paul Éluard (TPE) de Bezons 162, rue Maurice Berteaux 95870 Bezons Bezons Val-d’Oise

2021-07-09T20:30:00 2021-07-09T22:00:00

