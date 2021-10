Le Cri du Caire · Feat. Erik Truffaz Le Théâtre, 15 janvier 2022, Laval.

Le Cri du Caire · Feat. Erik Truffaz

Le Théâtre, le samedi 15 janvier 2022 à 20:30

Fin 2013 au Caire, ville en ébullition après un second coup d’État : une voix émerge dans la capitale égyptienne, celle d’Abdullah Miniawy. Écrivain, poète, slameur et chanteur soufi, cet étudiant devient porte-parole de la jeunesse d’une Égypte déchirée. Ses envolées vocales sont un choc, et il est bientôt rejoint par de grands musiciens à l’initiative du festival La Voie est libre. Parmi eux Erik Truffaz, trompettiste de génie qui depuis 30 ans fait bouger les lignes entre jazz, percées électroniques et métissages aventureux. Ses volutes de trompette aériennes, associées au saxophone de Peter Corser et au violoncelle de Karsten Hochapfel, épousent l’urgence d’un chant soufi virtuose, où se mêlent spoken word, énergie rock et sonorités orientales. D’une saisissante beauté.

22€ · 17€ · 8€

Puissante, libre et hypnotique, la magie d’un quatuor qui transcende les frontières musicales.

Le Théâtre 34 Rue de la Paix, laval Laval Mayenne



