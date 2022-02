Le cri des sirènes, Visite rencontre avec l’artiste La Manufacture Musée de la mémoire et de la création textile Roubaix Catégories d’évènement: Nord

La Manufacture Musée de la mémoire et de la création textile, le samedi 5 février à 14:30

Cathy Weyders, artiste plasticienne belge diplômée en 2004 de l’Ecole de recherche graphique (Erg) de Bruxelles, façonne le textile dans tous ses états. Ses œuvres témoignent des bouleversements climatiques actuels en explorant les notions de survie, de confort, de nature et de sauvetage. Il est question d’eau, souvent, de voyage, toujours. Avec cette visite-rencontre samedi 5 février de 14h30 à 15h30, l’artiste décryptera pour vous son travail et les thématiques qui traversent l’exposition.

Gratuit sur réservation

Un tête à tête avec Cathy Weyders, capitaine de La Manufacture le temps d'une visite.

