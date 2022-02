Le cri des sirènes, visite guidée de l’exposition La Manufacture Musée de la mémoire et de la création textile Roubaix Catégories d’évènement: Nord

du samedi 12 février au samedi 12 mars à La Manufacture Musée de la mémoire et de la création textile

Naviguez aux côtés de Floriane, sirène et guide conférencière de La Manufacture. Cathy Weyders, artiste plasticienne belge, façonne le textile dans tous ses états. En montant à bord de ses installations et sculptures entourées de photographies et de tapisseries, vous êtes invités à naviguer à la recherche de personnages énigmatiques tantôt évoqués, tantôt figurés. D’œuvres en œuvres, le rescapé accompagne le visiteur dans la découverte du répertoire polymorphe de Cathy Weyders.

Gratuit sur réservation

2022-02-12T15:30:00 2022-02-12T16:30:00;2022-02-19T15:30:00 2022-02-19T16:30:00;2022-03-12T15:30:00 2022-03-12T16:30:00

