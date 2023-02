LE CRI DES SIRENES, 8 mars 2023, Valras-Plage .

LE CRI DES SIRENES

Boulevard Jean Moulin Valras-Plage Herault

2023-03-08 11:30:00 11:30:00 – 2023-03-08 15:00:00 15:00:00

Valras-Plage

Herault

A l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, rendez-vous pour un grand rassemblement, qui se veut joyeux pour un sujet grave : les violences faites aux femmes et aux enfants.

Et plus particulièrement à l’Amicale Du NID 34, association qui aide les femmes et les enfants victimes de violence domestique à Béziers.

Vous pouvez soutenir le Cri des sirènes et l’amicale du NID en achetant notre nouveau badge collector ou notre nouveau Tote Bag. Chaque achat nous aide à faire entendre notre message et à apporter notre soutien. Les badges coûtent 2€ et les Tote Bag 5€.

A l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, rendez-vous pour un grand rassemblement, qui se veut joyeux pour un sujet grave : les violences faites aux femmes et aux enfants.

Au profit de l’Amicale Du NID 34, association qui aide les femmes et les enfants victimes de violence domestique à Béziers.

+33 4 67 32 60 06

Valras-Plage

dernière mise à jour : 2023-02-17 par