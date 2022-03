LE CRI DES SIRENES Sérignan Sérignan Catégories d’évènement: Hérault

Sérignan

2022-03-08

2022-03-08 11:30:00 11:30:00 – 2022-03-08 14:30:00 14:30:00

Sérignan Hérault A l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, rendez-vous à la Grande Maïre pour un grand rassemblement, qui se veut joyeux pour un sujet grave : les violences faites aux femmes et aux enfants. Au programme :

De 11h30 à 14h30 : Accueil des participantes et des participants par les « sirènes organisatrices » (Parking gratuit sur place)

Vente du badge « Le cri des sirènes » au profit de l’association “Amicale du Nid 34”.

Pique-nique sorti du sac sur la plage

