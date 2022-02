Le cri des minuscules – Compagnie Ne dîtes pas non vous avez souri Châtelaudren-Plouagat, 30 mars 2022, Châtelaudren-Plouagat.

Le cri des minuscules – Compagnie Ne dîtes pas non vous avez souri Rue du Maillet Le Petit Echo de la Mode Châtelaudren-Plouagat

2022-03-30 15:00:00 – 2022-03-30 Rue du Maillet Le Petit Echo de la Mode

Châtelaudren-Plouagat Côtes d’Armor Châtelaudren-Plouagat

Une fresque vivante spécialement conçue pour les 3-6 ans. Deux musiciens bruicoleurs et une plasticienne partent à l’aventure dans le monde des insectes.

Dans ce conte musical et visuel, l’infiniment petit côtoie la grandeur des sentiments et l’étrangeté des rêves. Des petits êtres de papier projetés sur écran prennent vie dans un jeu d’ombres, de lumières et de couleurs. La musique, ludique et inventive, inspirée du jazz et de ses improvisations organiques, les accompagne. Et main dans la main, marionnettes et inventions sonores nous racontent l’histoire d’un amour (peut-être) impossible : celui d’un petit homme au chapeau et d’une insecte ailée. Comme dans tout conte, le spectacle regorge de thématiques essentielles : le rapport de l’être humain à la nature, à l’autre, à ce qui est différent, à l’inconnu.

Une forme hybride originale alliant des techniques sonores et visuelles surprenantes.

INFORMATIONS PRATIQUES :

Mercredi 30 mars à 15h

A partir de 3 ans – Jeune public – Durée : 25 minutes

Tarif unique : 5€

Réservation indispensable au 02 96 79 26 40 ou par mail à l’adresse lpem@leffarmor.fr

Port du masque obligatoire – Pass vaccinal requis

Création visuelle, marionnettes, filmées et projetées : Amélie Delaunay

Composition, cornet à pistons, table sonore, bruitages : Simon Deslandes

Clavier, table sonore, bruitages : Emmanuel Piquery

Regard extérieur : Solène Briquet

lpem@leffarmor.fr +33 2 96 79 26 40 https://www.petit-echo-mode.fr/agenda/le-cri-des-minuscules-compagnie-ne-dites-pas-non-vous-avez-souri/

Rue du Maillet Le Petit Echo de la Mode Châtelaudren-Plouagat

dernière mise à jour : 2022-02-01 par