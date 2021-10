Le cri des insectes Cherbourg-en-Cotentin, 15 octobre 2021, Cherbourg-en-Cotentin.

Le cri des insectes 2021-10-15 19:00:00 – 2021-10-15 CHERBOURG-OCTEVILLE Avenue de Paris

Cherbourg-en-Cotentin Manche Cherbourg-en-Cotentin

Ils sont six sur scène. A travers jazz et manipulation de papiers découpés et d’objets, cinq musiciens et une plasticienne plongent dans un univers de rêves où les insectes rencontrent peu à peu un monde humain qui n’a de cesse de se transformer et de les transformer.

Quelle place pour l’Homme vis-à-vis de ces petites créatures apparemment monstrueuses ?

C’est beau mais ça fait peur. On veut toucher mais… Comme Le cri des minuscules qui s’adresse aux plus petits, Le cri des insectes traverse les univers artistiques de Simon Deslandes et Amélie Delaunay. L’un est musicien improvisateur et compositeur, souffleur et manipulateur de tuyaux et d’électronique. L’autre est plasticienne, créatrice et manipulatrice de marionnettes dessinées et autres inventions plastiques. Ici, on s’adresse aux plus grands et on nous plonge dans l’univers fantastique et troublant des insectes ! Vive les p’tites bêtes !

