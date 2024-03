Le cri de l’autruche Théâtre le Levain Bègles, vendredi 15 mars 2024.

Le cri de l’autruche Spectacle du Collectif Mixeratum Ergo Sum Vendredi 15 mars, 20h30 Théâtre le Levain Tarifs : Plein : 13 €, Réduit : 10 €, Carte jeunes : 8 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-15T20:30:00+01:00 – 2024-03-15T21:30:00+01:00

Fin : 2024-03-15T20:30:00+01:00 – 2024-03-15T21:30:00+01:00

En termes de torture, l’humain fait preuve de beaucoup d’imagination. Entre supplices, souffrance physique et psychologique, honte et culpabilité, petite visite guidée d’une autruche égarée dans un musée des horreurs. Quelque part entre fascination et répulsion, le bien et le mal. Entre la dictature militaire en Argentine, un pendu sur les quais, un cadavre écrasé par le bus… C’est plus facile de regarder l’horreur à l’autre bout du monde ou du livre d’histoires, qu’en bas de chez soi, à l’intérieur de soi.

https://youtu.be/5PhpCtBAgYs

Spectacle du Collectif Mixeratum Ergo Sum

Texte, mise en scène, jeu et chant : Natacha Roscio

Aide à la mise en scène / regard extérieur : Claire Poirson

Création lumière et sonore : Marius Bichet

Musique Hardcore : Cristof Salzac

Tarifs : Plein : 13 €, Réduit : 10 €, Carte jeunes : 8 €

Réservation : theatre.le.levain@gmail.com / 06 84 59 60 45

Bar et tapas dès 19h30

Théâtre le Levain 26 rue de la république, bègles Bègles 33130 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « theatre.le.levain@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0684596045 »}] [{« data »: {« author »: « Mixeratum Ergo Sum », « cache_age »: 86400, « description »: « Pru00e9sentation du spectacle Le cri de l’autruchenCru00e9ation Festival de Caves 2022 – Collectif Mixeratum Ergo SumnTexte, mise en scu00e8ne, jeu et chant : Natacha RoscionAide u00e0 la mise en scu00e8ne / regard extu00e9rieur : Claire PoirsonnCru00e9ation lumiu00e8re et sonore : Marius BichetnMusique Hardcore : Cristof Salzacn—nEn terme de torture, lu2019humain fait preuve de beaucoup du2019imagination. Entre supplices, souffrance physique et psychologique, honte et culpabilitu00e9, petite visite guidu00e9e du2019une autruche u00e9garu00e9e dans un musu00e9e des horreurs. Quelque part entre fascination et ru00e9pulsion, le bien et le mal. Entre la dictature militaire en Argentine, un pendu sur les quais, un cadavre u00e9crasu00e9 par le bus… Cu2019est plus facile de regarder lu2019horreur u00e0 lu2019autre bout du monde ou du livre du2019histoires, quu2019en bas de chez soi, u00e0 lu2019intu00e9rieur de soi. nn____________nCollectif Mixeratum Ergo SumnCollectif pluridisciplinaire basu00e9 u00e0 Bordeaux, Nouvelle-AquitainenMenu00e9 par Clu00e9mentine Aubry et Natacha RoscionnNotre site internet : https://mixeratumergosum.comnNos ru00e9seaux sociaux :nFacebook : https://www.facebook.com/CollectifMixeratumErgoSumnInstagram : https://www.instagram.com/collectif_mixeratumergosumnTikTok : https://www.tiktok.com/@mixeratum_ergosum/nnAdhu00e9rer u00e0 notre association : https://www.helloasso.com/associations/mixeratum-ergo-sum/adhesions/adhesion-a-l-association-mixeratum-ergo-sumnRecevoir notre newsletter : https://mixeratumergosum.com/newsletter/nDevenir bu00e9nu00e9vole : https://mixeratumergosum.com/rejoignez-nous/ », « type »: « video », « title »: « Teaser Le cri de l’autruche – Collectif Mixeratum Ergo Sum », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/5PhpCtBAgYs/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=5PhpCtBAgYs », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCbzVDgPYwXS_18TSdqAq3Ng », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/5PhpCtBAgYs »}, {« link »: « mailto:theatre.le.levain@gmail.com »}]

théâtre

Collectif Mixeratum Ergo Sum