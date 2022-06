Le cri de l’autruche Bétête Bétête Catégories d’évènement: 23270

20h – Abbaye de Prébenoît – 12€ C'est plus facile de regarder l'horreur à l'autre bout du monde ou du livre d'histoires, qu'en bas de chez soi, à l'intérieur de soi. En terme de torture, l'humain fait preuve de beaucoup d'imagination. Entre supplices, souffrance physique et psychologique, plaisir, honte et culpabilité, petite visite guidée d'une autruche égarée dans un musée des horreurs, quelque part entre fascination et répulsion, le bien et le mal.

