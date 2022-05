Le Cri de la Plante Verte Villeneuve-sur-Lot, 13 mai 2022, Villeneuve-sur-Lot.

EUR 15 17 Clowneries, herbes folles et fête foraine : ajoutez quelques personnages inquiétants, voici Le cri de la plante verte, la nouvelle création de la compagnie Modula Medulla. Théâtreuse illuminée aux emportements enfantins et aux élans déjantés, elle voudrait raconter l’histoire de ce « petit garçon » qui parvient à s’aventurer hors de chez lui. Et elle raconte, avec une folie généreuse et sans complexes.

