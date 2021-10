Le Blanc-mesnil Deux Pièces Cuisine île de France, Le Blanc-Mesnil LE CRI DE LA GIRAFE (JEUNE PUBLIC) • Deux Pièces Cuisine Deux Pièces Cuisine Le Blanc-mesnil Catégories d’évènement: île de France

Le Blanc-Mesnil

LE CRI DE LA GIRAFE (JEUNE PUBLIC) • Deux Pièces Cuisine Deux Pièces Cuisine, 23 octobre 2021, Le Blanc-mesnil. Date et horaire exacts : Le samedi 23 octobre 2021

de 11h à 11h45

Le samedi 23 octobre 2021

de 15h à 15h45

payant

Festival Villes des Musiques du Monde – 25e édition – Tournée Générale s plus arrogantes qui soit. Dominant, de toute sa hauteur et son élégance, les animaux de la savane, elle ne leur accorde que mépris et sarcasmes. Comment vont réagir la vénérable tortue, le perroquet qui se prépare pour le carnaval ou le singe fantasque le jour où, en plein orage, elle se trouvera affaiblie et malade ? Accepteront-ils de lui venir en aide ? Cette légende congolaise recueillie de la bouche d’une grand-mère est une leçon de choses sur les vertus de la bienveillance et du savoir vivre ensemble. Un véritable enchantement poétique qui nous fait voyager tout en s’amusant. Tambour, djembé, clavier et tout un cortège d’instruments étranges rythment une chorégraphie magistrale. L’atmosphère nous transporte aux fins fonds de l’Afrique en invitant à la fantaisie, l’imagination et le jeu. Comme dans un songe, réel et fantastique se mêlent… Spectacles -> Jeune public Deux Pièces Cuisine 42 avenue Paul Vaillant Couturier Le Blanc-mesnil 93150 Contact :Deux Pièces Cuisine 0148693700 public@deuxpiecescuisine.net http://www.villesdesmusiquesdumonde.com https://www.facebook.com/events/393877188802170/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D Spectacles -> Jeune public En famille;Enfants

Date complète :

