Gratuit pour les moins de 3 an(s) Spectacle jeune public interprété par Chrysogone Diangouaya et Xavier Sauvage Tambour, djembé, clavier et tout un cortège d'instruments étranges rythment une chorégraphie magistrale. L'atmosphère nous transporte aux fins fonds de l'Afrique en invitant à la fantaisie, l'imagination et le jeu. Comme dans un songe, réel et fantastique se mêlent… Il était une fois… une girafe des plus arrogantes qui soit. Dominant, de toute sa hauteur et de son élégance, les animaux de la savane, elle ne leur accorde que mépris et sarcasmes. Comment vont réagir la vénérable tortue, le perroquet qui se prépare pour le carnaval ou le singe fantasque le jour où, en plein orage, elle se trouvera affaiblie et malade ? Accepteront-ils de lui venir en aide ? Cette légende congolaise recueillie de la bouche d'une grand-mère est une leçon de vie sur les vertus de la bienveillance et du savoir vivre ensemble. Un véritable enchantement poétique qui nous fait voyager tout en s'amusant. Il est prévu un bord de scène à la fin du spectacle : questions sur les girafes et participation à la danse des animaux. « L'interprétation époustouflante de Chrysogone Diangouaya fait naître de chacun de ses mouvements l'allure d'un animal. On aime beaucoup. » Télérama TT Durée : 55mn À partir de 4 ans

THEATRE DES ARCADES DE BUC BUC Place de la République 78530

Gratuit pour les moins de 3 an(s)

Spectacle jeune public interprété par Chrysogone Diangouaya et Xavier Sauvage

Tambour, djembé, clavier et tout un cortège d’instruments étranges rythment une chorégraphie magistrale. L’atmosphère nous transporte aux fins fonds de l’Afrique en invitant à la fantaisie, l’imagination et le jeu. Comme dans un songe, réel et fantastique se mêlent…

Il était une fois… une girafe des plus arrogantes qui soit. Dominant, de toute sa hauteur et de son élégance, les animaux de la savane, elle ne leur accorde que mépris et sarcasmes. Comment vont réagir la vénérable tortue, le perroquet qui se prépare pour le carnaval ou le singe fantasque le jour où, en plein orage, elle se trouvera affaiblie et malade ? Accepteront-ils de lui venir en aide ?

Cette légende congolaise recueillie de la bouche d’une grand-mère est une leçon de vie sur les vertus de la bienveillance et du savoir vivre ensemble.

Un véritable enchantement poétique qui nous fait voyager tout en s’amusant.

Il est prévu un bord de scène à la fin du spectacle : questions sur les girafes et participation à la danse des animaux.

« L’interprétation époustouflante de Chrysogone Diangouaya fait naître de chacun de ses mouvements l’allure d’un animal. On aime beaucoup. » Télérama TT

Durée : 55mn

À partir de 4 ans

