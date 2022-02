Le cri d’amour de l’huître perlière par Colette Migné Espace culturel Yves Montand Saint-Alban Catégories d’évènement: Haute-Garonne

**Le Rire au féminin !** Lovée dans sa solitude nacrée, l’huître ne demandait rien à personne. Aucune revendication ne venait troubler sa mystérieuse existence. Sa vie sexuelle était molle et sans surprise. Mais vous savez ce que c’est, la vie, le hasard, le destin ! Un grain de sable voyeur s’accroche sur les lèvres vermeilles d’une femme comblée et parce que le grain de sable a le goût musqué de l’amour, l’histoire peut commencer… _**Spectacle érotico-délirant et véridique sur la vie sexuelle des mollusques et des crustacés.**_ Retrouvez l’artiste sur son site : [migne.biz](http://migne.biz/)

Réservation obligatoire. Gratuit.

Un one-woman-show délirant et incisif. Espace culturel Yves Montand 2 rue Salgareda, 31140 Saint-Alban Saint-Alban Haute-Garonne

