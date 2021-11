Le cri d’amour de l’huître perlière Cuisery, 27 novembre 2021, Cuisery.

Le cri d’amour de l’huître perlière place d’Armes Le Palace Cuisery

2021-11-27 – 2021-11-27 place d’Armes Le Palace

Cuisery Saône-et-Loire Cuisery

8 8 EUR Colette Migné, auteur et interprète est seule en scène – Elle nous offre sa création érotico-délirante sur la vie sexuelle et véridique des mollusques et des crustacés – « la vie sexuelle de l’huître est molle et sans surprise. Mais un grain de sable voyeur et tout parfumé d’amour

viendra changer le cours de sa destinée ».

Public adulte à partir de 14 ans

mairie-cuisery@wanadoo.fr +33 3 85 40 11 76 http://www.cuisery.fr/

place d’Armes Le Palace Cuisery

